Albstadt Adventszeit klingt musikalisch aus

Was ist der "Homecoming-GoDi"? Die Besucher sind eingeladen, zusammen mit der Band die Adventszeit ausklingen zu lassen und in all dem Trubel, dem man sich so schwer entziehen kann, zur Ruhe zu kommen. Wann hat man tatsächlich Zeit, um über die wirkliche Bedeutung von Weihnachten nachzudenken? Durch die Lieder und Texte in dem mit Kerzen geschmückten Raum hat jeder die Möglichkeit, zu entspannen und abzuschalten. Der Abend bietet zudem die Gelegenheit, Freunde und Bekannte zu treffen und mit ihnen wieder einmal ins Gespräch zu kommen.

Der Tailfinger "Homecoming-GoDi" knüpft an eine zehnjährige Tradition an. Früher fanden "Chillout-Gottesdienste" in der methodistischen Johanneskirche in Tailfingen statt. Nach der Neuformierung der Band und dem Ortswechsel wollte man nun dem Ganzen einen neuen Namen geben.