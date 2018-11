Albstadt-Ebingen. Zum adventlichen Nachmittag lädt der Förderverein Martinskirche am Sonntag, 2. Dezember, ab 14 Uhr in die geschmückte Martinskirche ein, wo ruhig und besinnlich die Adventszeit beginnt. Es gibt Kaffee und Kuchen, eine Bastelecke und einen Flohmarkt für Weihnachtsgeschenke und adventliche Deko. Beim gemeinsamen Singen stimmen sich die Besucher auf die vorweihnachtliche Zeit ein. Am Nachmittag besteht die Möglichkeit, den Turm der Martinskirche zu besteigen und den Rundblick über Ebingen zu genießen. Die Spendeneinnahmen des Nachmittags sind für den Spendenweg "Alles unter einem Dach" bestimmt.