Straßberg. Weihnachtliches Flair bietet der Kunst- und Handwerkermarkt am Samstag, 24. November, ab 16 Uhr auf dem Landgut Untere Mühle in der Mühlstraße 36. Dort sind Stände, bei denen es Kunsthandwerk und weihnachtliche Dekoration gibt. Ab 15 Uhr hat das Restaurant sowie das Festzelt mit Glühwein- und Punsch-Ausschank geöffnet. Außerdem werden Waffeln und Gegrilltes angeboten. Die Künstler Michl Brenner und Susanne Jaumann von der Produzentengalerie "Alte Kanzlei" in Ebingen zeigen ab 19.30 Uhr eine Vernissage. Weitere Informationen unter www.landgut-untere-muehle.de.