Albstadt Advents-Deko am flackernden Feuer

Albstadt-Margrethausen. Zur Dorfweihnacht hatte Margrethausens Albverein am Wochenende in den Klosterhof geladen. Der hell erleuchtete Christbaum in seiner Mitte und das kleine, aber feine Weihnachtsmärktle im Foyer des Klosters lockten auch in diesem Jahr etliche Besucher an – vermutlich wären es allerdings ohne das nasskalte Schmuddelwetter noch mehr gewesen.