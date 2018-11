Die Niederlassung der Adecco Personaldienstleistungen in Ebingen ist im Schlossberg-Center künftig auf rund 170 Quadratmetern Fläche zu Hause. Niederlassungsleiter Martin Krattenmacher und seine Mitarbeiter bieten auch einen Fahrdienst an, der Mitarbeiter täglich zum Einsatzort und wieder nach Hause fährt: "Dieser Service ist Teil unseres Konzeptes. Mit einer Probezeitverkürzung von sechs auf nur noch vier Monate wollen wir unseren Mitarbeitern zusätzliche Sicherheit geben." Das Team in Albstadt ist auf Arbeitnehmerüberlassung und Direktvermittlung spezialisiert und die Filiale eine von 250 Standorten in Deutschland.