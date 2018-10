Albstadt Abschwächungstendenzen auf hohem Niveau

Zollernalbkreis. "Auf dem Bau ist man extrem optimistisch – deren einziges Problem ist der Personalmangel", sagt Thomas Lindner und lacht. Der Vizepräsident der IHK hat Grund dazu, als er zusammen mit Hauptgeschäftsführer Wolfgang Epp und Matthias Miklautz, dem Regionalmanager für den Zollernalbkreis, die Eckdaten zu dessen wirtschaftlicher Lage vorstellt.

Zwei Punkte Verlust beim Konjunkturklimaindex seit dem Frühsommer – er liegt nun bei 140 Punkten – seien angesichts eines Mittelwertes von 117 in den vergangenen Jahren leicht zu verkraften: "Abschwächungstendenzen auf vergleichsweise hohem Niveau" nennt Lindner das. 62 Prozent der befragten Betriebe im Zollernalbkreis bezeichneten die Lage als gut, im Handel rechneten 41 Prozent mit anziehenden Geschäften – "das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür". Nur in der Industrie gingen die Erwartungen "eher etwas zurück", zumal der Zollernalbkreis mit einer Exportquote von 45 Prozent stark vom Außenhandel abhänge. "Der Konflikt zwischen den USA und China ist nicht zu unterschätzen", mit Blick auf den Iran bestünden Unsicherheiten – "da sind wir Europäer in einer extremen Abhängigkeitsposition und hängen zu sehr am Dollar", und deshalb steigen laut Epp die Zollernälb­ler Firmen komplett aus dem Irangeschäft aus.

Zum Thema Fachkräftemangel stellt Lindner fest, dass die Ausbildungsbereitschaft bei Betrieben deutlich zunehme, zumal 61 Prozent der Betriebe die Entwicklung als problematisch ansähen. Um so mehr betont der Vizepräsident, der mit Groz-Beckert selbst das größte Unternehmen im Zollernalbkreis führt, die Bedeutung der dualen Ausbildung und hofft, "dass die Berufschulklassen hier erhalten werden, auch wenn ein Klassenteiler, der in Stuttgart erfunden wurde, mal nicht erreicht wird". Zudem kämpfe die IHK darum, Berufsschulklassen für Fachinformatiker in Balingen aufzubauen, denn dies sei "ein Schlüsselberuf für die Digitalisierung", wie Epp betont.