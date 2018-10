Albstadt Abriss des AC beginnt

Die Verkehrsteilnehmer werden bereits an der Ampel an der Einmündung Hechinger Straße in die Sedanstraße über diese zur Oberen Bachstraße, über Adlerstraße, Ludwigstraße und Erich-Kästner-Straße geleitet. Von dort fließt der Verkehr über die Martin-Luther-Straße respektive die Thaliastraße zurück zur Ortsdurchfahrt.

Verkehrsteilnehmer, welche die Ortsdurchfahrt in Richtung Onstmettingen befahren, werden an der Arbeitsstelle vorbeigeleitet. Während dieser Umleitung ist die Bushaltestelle "Tailfingen Mitte" in Richtung Ebingen ebenfalls nicht nutzbar. Daher wird für diese Zeit eine Ersatzhaltestelle in der Oberen Bachstraße 25 bei der Pizzeria "Buffet" eingerichtet. Der Umstieg von und zu den Höhenlagen in Tailfingen ist an der regulären Haltestelle "Schiff" möglich.