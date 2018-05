Albstadt "Abhängigkeit wird gelernt"

Albstadt-Ebingen. Rund 100 Personen aus den Bereichen Schule, Industrie, Handwerk und Behörden fanden sich im Auditorium des Nadelherstellers Groz-Beckert ein, um dort den Vortrag "Suchtmittelkonsum – Eine Herausforderung für Schule und Betrieb" zu hören und mit dem Experten zu diskutieren. Referent Wolfgang Indlekofer wurde nach 2009 zum zweiten Mal vom Arbeitskreis eingeladen. Er ist therapeutischer Gesamtleiter der Rehaklinik Freiolsheim.

Nicolai Wiedmann, Mitglied im Vorstand des Arbeitskreises, gab einen Rückblick auf das Jahr 2017 und informierte über die insgesamt vier Veranstaltungen, die 2018 geplant und in das Jahresprogramm des Arbeitskreises aufgenommen wurden.

"Noch nie waren für junge Menschen so viele verschiedene Suchtmittel verfügbar wie heute", so Indlekofer. In seinem Vortrag ging er zunächst auf die Veränderungen im Konsumverhalten der vergangenen Jahre ein. "Wer konsumiert, steigt immer früher ein", "noch nie waren Suchtmittel so billig wie heute" und "noch nie war der Zugang zu Drogen so leicht" lauteten einige Aussagen, die er mit realen Beispielen untermauerte.