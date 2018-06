Albstadt ABA stolz auf Entwicklung

Einiges habe sich getan, so Bachmeyer: In den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Personal, Gebäudemanagement und auch innerhalb des Maßnahmenangebots gebe es ein stetiges Wachstum. Das Angebot der ABA reiche von ausbildungsbegleitenden Hilfen bis hin zur Ausbildung für Lernbehinderte selbst. Die Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme, Fort- und Weiterbildung für Wiedereinsteiger und Sozialarbeit an den beruflichen Schulen im Zollernalbkreis seien nur einige der Maßnahmen des Gesamtangebots. Gerade im Bereich Schulsozialarbeit an beruflichen Schulen gibt es laut Bachmeyer Positives zu vermelden, denn künftig wird diese, aufgrund eines neu verabschiedeten Beschlusses, weiter ausgebaut, was zum Vorteil der Jugendlichen an den Berufsschulen sei. Die Vermittlungsquoten in den Ausbildungsmaßnahmen im vergangenen Jahr liegen bei 95 Prozent. Darauf sei die ABA sehr stolz.

Ein großer Themenpunkt stellte die Zukunft der ABA-Lehrwerkstatt dar. Voller Begeisterung eröffnet die ABA eine eigene Werkstatt in Albstadt-Ebingen in der Gartenstraße 95. Die bisherige Lehrwerkstatt im Gebäude der IHK in Tailfingen musste aufgegeben werden, da der Vertrag mit ABA gekündigt wurde. Die offizielle Einweihungsfeier des neuen Zuhauses wird mit der CDU-Landtagsabgeordneten und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut im Dezember stattfinden.