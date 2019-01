Albstadt Aalener Talentschmiede macht das Rennen

Das Albstädter Hallenfußballturnier hatte am Freitagabend mit einer schlechten Nachricht begonnen. Am Nachmittag vor dem Start hatte Albstädter Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung darüber informiert, dass im Falle einer gefährlichen Schneelast die Dächer der städtischen Gebäude nicht geräumt werden sollten. Stattdessen würden die Gebäude gesperrt.

Nach dem am Freitagabend die Spiele stattfinden konnten, hieß es für die Verantwortlichen des FC 07 Albstadt am Samstag Zittern und Bangen, ob das Turnier überhaupt fortgesetzt werden konnte. Doch nach einer Begutachtung und einer Messung auf dem Dach, die ergab, dass die Schneelast 75 Kilogramm pro Quadratmeter beträgt und die Sicherheit der Halle bis zu einer Last von 100 Kilogramm pro Quadratmeter gewährleistet ist, gab der Albstädter Stadtbrandmeister Michael Adam schließlich grünes Licht für die weiteren Vorrundenspiele des Kleinen Turniers am Samstag und das Hauptturnier am Sonntag. So war dann am Ende beim geschäftsführenden Vorsitzenden des FC 07 Albstadt, Markus Conzelmann, die Erleichterung über die Fortsetzung des Turniers groß: "Das war der Aufreger des Wochenendes. Wir sind froh, dass dann doch alles regulär über die Bühne gehen konnte."