Albstadt 85-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 90-jähriger Autofahrer fuhr gegen 10.30 Uhr in der Heutalstraße vom Fahrbahnrand an und wollte von der Bäckerei Remensperger in Richtung Ortsmitte weiterfahren. Beim Anfahren an der unübesichtlichen Örtlichkeit orientierte sich der Mann nach hinten, auf den rückwärtigen Verkehr, und erkannte zu spät, dass eine 85-jährige Frau die Fahrbahn aus seiner Sicht von links nach rechts überquerte.

Die 85-Jährige wurde von dem Auto erfasst und erheblich verletzt.

Zur Klärung des Unfallgeschehens sucht der Polizeiposten Tailfingen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/984314-0 zu melden.