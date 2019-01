Albstadt-Ebingen. Starke Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in der Mazmannstraße haben Anwohner am Samstag gegen 17 Uhr gemeldet. Die Feuerwehrleute durchlüfteten die Räume im Erdgeschoss, wo sich offensichtlich ein Ölofen in der Wohnung überhitzt hatte und die übermäßige Rauchentwicklung verursachte. Der Sachschaden ist gering. Die verrußten Wände müssen neu gestrichen werden. Die 80-jährige Bewohnerin konnte sich rechtzeitig ins Freie retten und blieb unverletzt. Sie wurde laut Polizei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.