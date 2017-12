Albstadt-Tailfingen. Die StadtAlbstadt kauft bei der Firma Ewo aus Kurtatsch in Südtirol 73 Leuchten für die noch zu sanierenden Abschnitte der Neuen Mitte Tailfingen – aus finanziellen Gründen nicht nur die, welche 2018 in der westlichen Kronenstraße und im südlichen Teil des Markts rings um den Wassertisch aufgestellt werden sollen, sondern auch die für die östliche Kronenstraße und die Hechinger Straße, die 2019 an der Reihe sind, und die für den südlichsten Teil des Markts, der bis 2020 warten muss. Die schlanken stabförmigen Leuchten sind seit 2015, als die ersten geliefert wurden, um ein Prozent teurer geworden; der Bruttopreis beträgt 181 170 Euro.