Eine Woche lang haben die Senioren des Neuapostolischen Kirchenbezirks Albstadt Thüringen erkundet – Quartier nahmen sie in Elgersburg im Thüringer Wald. In den folgenden Tagen unternahmen sie unter anderem eine Rundfahrt mit der historischen Straßenbahn durch die Landeshauptstadt Erfurt, genehmigten sich eine Führung durch die Altstadt von Weimar und besuchten einen Gottesdienst der Neuapostolischen Gemeinde in Ilmenau, wo sie sehr herzlich aufgenommen wurden. Weitere Ziele waren die Wartburg bei Eisenach, die Marienglashöhle bei Friedrichroda, die Heidecksburg über Rudolstadt und der ega-Park in Erfurt; auf der Heimreise wurde zuerst im Fachwerkstädtchen Schmalkalden und schließlich noch in der Nähe von Heilbronn Station gemacht. Dort ließen die Ausflügler ihre Reise mit einem Abendessen in einem urigen Blockhaus ausklingen.