Albstadt 60-Jährige stirbt am Straßenrand

Die Todesursache lag am Dienstagnachmittag noch im Dunkeln. Die Polizei ermittelt, und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen ist auch die Gerichtsmedizin hinzugezogen worden: Angesichts des Verletzungsbildes sei nicht auszuschließen, dass die Frau von einem Fahrzeug erfasst wurde; eine Obduktion soll weiteren Aufschluss geben. Die Polizei hat zudem am späten Dienstagnachmittag und -abend den Verkehr aus dem und in das Gewerbegebiet Lichtenbol kontrolliert, möglicherweise ausgehend von der Annahme, dass ein möglicher Unfallverursacher regelmäßig zu dieser Tageszeit dort unterwegs sein könnte. Dem Vernehmen nach werden auch Wagen gesucht, die an der Front beschädigt sind, vor allem aber Zeugen, die gegen 17 Uhr im Kreuzungsbereich von Zitterhofstraße und Vor dem Weißen Stein eine dunkel gekleidete Frau gesehen haben oder die sich zum genannten Zeitpunkt dort aufgehalten haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07432/ 9550 beim Polizeirevier Albstadt zu melden.