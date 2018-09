Albstadt 50 000-Euro-Marke ist bereits geknackt

Mit ihrer Spende hat Marliese Heß nun die Marke von 50 000 Euro geknackt, heißt es in einer Pressemitteilung. Aus diesem Anlass haben Pfarrer Walter Schwaiger und Thorsten Rach vom Förderverein der Martinskirche ihr nun – symbolisch für alle Spender – den ersten vergoldeten Originaldachziegel der Martinskirche überreicht.

Er wird seine neue Besitzerin in den Schwarzwald begleiten, wo Marlies Heß schon lange lebt, und sie dort an die Kirche im Herzen von Ebingen erinnern, in der sie einst selbst getauft und konfirmiert wurde.