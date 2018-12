Albstadt 44 Stellplätze für Auswärtige

Albstadt-Ebingen. Das Hufeisen ist mit Beginn des Neuen Jahres für Anwohner reserviert; für die Kurzparker wurde in den Sommerferien der Parkplatz Langwatte saniert. Bleiben die Pendler, denen mit den Bauprojekten der Volksbank die Parkplätze am Eisplatz abhanden gekommen sind – sie bekommen jetzt einen Parkplatz nördlich des Festhallen-Parkplatzes und der Bogenstraße.

Und so sieht die Planung aus: Auf der Nordseite des Parkplatzes entsteht eine geschlossene Reihe von 15 Stellplätzen, auf der Südseite drei sogenannte "Parktaschen" – eine mit elf, eine mit zehn und eine mit acht Stellplätzen. Ein- und Ausfahrt befinden sich in der Bogenstraße, ungefähr 45 Meter von der Kreuzung und dem Kreisverkehr entfernt; die Ausfahrt beschreibt eine Kurve nach rechts, also in Richtung Kreisverkehr – hier wird ein Rechtsabbiegerpfeil die Autofahrer, die den Parkplatz verlassen, verbindlich darauf hinweisen, wo’s lang geht, und die Wegführung soll diesem Rechtsabbiegegebot den gebührenden Nachdruck verleihen. Wer in die andere Richtung – nach Bitz – muss, der macht halt eine 180-Grad-Wende am Kreisverkehr.

Darüber hinaus ist geplant, auf der Spur in Richtung Bitz vor der Einfahrt in den Parkplatz einen geradeaus zeigenden und einen Linksabbiegepfeil anzuzeichnen – die Stadtverwaltung spricht von einem "unechten Linksabbieger", da es eine richtige Linksabbiegespur ja nicht gibt. Sie verspricht sich von der punktuellen Zweispurigkeit einen besseren Verkehrsfluss und hofft, auf diese Weise Rückstaus in Richtung Kreuzung vermeiden zu können. Die Kosten des neuen Parkplatzes inklusive Kanalbaus beziffert sie mit knapp einer halben Million Euro.