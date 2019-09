Albstadt 400 Erdbeben wecken Interesse der Forscher

Diese Messvorrichtung wäre für Aufzeichnung schwerer Erdstöße völlig ungeeignet; für die gibt es die "Strong-Motion"-Seismografen. Sie registriert vielmehr kleine, unmerkliche Erschütterungen und gibt Aufschluss über deren Ursprung.

Die Punkte formieren sich zum Mercedes-Stern

Und das geht so: Vier hochempfindliche Seismografen werden in einiger Entfernung voneinander im Acker vergraben und zwar so, dass sich, wenn man die Punkte verbindet, ein Mercedes-Stern ergibt – die Verbindung existiert übrigens faktisch in Gestalt von Kabeln. Die Seismografen sind handtellergroße Metallzylinder mit einer Anschlussbuchse und einer kleinen Wasserwaage auf der Oberseite. Die Waage besteht aus einem Auge mit eingeschlossenem Kügelchen, das zentriert werden muss – nur wenn der Seismograf "im Wasser" steht, lassen sich seine Messungen verwerten.

Und was misst er? Die Stärke der Erschütterung – ein Messdatum, das für sich genommen noch nicht besonders aufschlussreich ist. Aber da der Seismograf auch die Zeit der Erschütterung GPS-genau angibt, lassen die winzigen Differenzen zwischen den Zeiten der Ausschläge Rückschlüsse darauf zu, woher die Erschütterungswelle kam und wie tief im Erdinneren das Epizentrum lag. Vergleicht man die Daten, die im Lauf von rund zwei Wochen eingehen, dann ergibt sich daraus ein mehr oder weniger deutliches Bild davon, wo derzeit auf und unter der Südwesthalb kleinste tektonische Verwerfungen entstehen und wo sich Spannungen im Untergrund aufbauen.

Wer jetzt allerdings hofft, dass sich aus diesen kleinen Erkenntnissen größere ergeben könnten, etwa Antworten auf die Frage, wann das nächste größere Erdbeben ins Haus steht, den muss Andrea Brüstle enttäuschen. Die Erdgeschichte währt schon mehrere Milliarden Jahre lang; das Datenmaterial, dass den Wissenschaftlern zur Verfügung steht, stammt aus einem winzigen Bruchteil dieser Zeitspanne, und seine prognostische Aussagekraft ist entsprechend. Seismologen sind keine Hellseher; wer Vorhersagen wünscht, kann es auch gleich mit der Glaskugel versuchen. Das Gute an dieser Nachricht: Die jüngste Häufung von "Kleinstereignissen" hat nichts zu besagen.