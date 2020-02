Albstadt 32-Jähriger randaliert mit Besenstiel und droht mit Messer

Albstadt-Truchtelfingen - Ein 32-Jähriger hat am Sonntag gegen 15.45 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße randaliert. Nachdem der 32-Jährige bereits im Verkaufsraum einer Tankstelle einen anderen Kunden verbal angegangen hatte, lief er laut Polizeimitteilung mit einem Besenstiel in der Hand umher und schlug dabei so lange auf Fahrzeuge und andere Gegenstände ein, bis der Besenstiel zerbrach.