Albstadt 300 Kinder zu betreuen

Das Ferienwaldheim beginnt in diesem Jahr am 29. Juli und endet am 16. August. Wer mitarbeiten möchte, hat verschiedene Optionen: Er kann drei Wochen lang dabei bleiben, er kann sich aber auch für nur zwei Wochen, vom 29. Juli bis 9. August oder vom 5. bis zum 16. August, entscheiden, oder er kann es bei einer Woche belassen – das wäre dann die erste vom 29. Juli bis 2. August oder die dritte vom 12. bis 16. August. Er sollte mindestens 16 Jahre alt sein; für seinen Einsatz erhält er eine kleine finanzielle Vergütung.

Die Verteilung auf die Gruppe erfolgt bei einem speziellen Vorbereitungswochenende im Frühjahr; weitere Informationen und das Anmeldeformular finden sich auf der Internetseite www.ferienwaldheim-ebingen.de unter der Rubrik Mitarbeiter. Außerdem beantwortet Waldheimleiterin Anja Fritschi Fragen unter der Telefonnummer 07431/ 981251 oder der E-Mail-Adresse info@ferienwaldheim-ebingen.de.