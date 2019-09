Albstadt 30 Lehrer fehlen zum Schuljahresbeginn

Laut Schulamtsleiter Gernot Schultheiß ist die Situation nicht ganz so angespannt wie vor Jahresfrist – aber fast: Auf dem Papier bleiben 30 Stellen offen, 2018 waren es etwa 45. Das bedeutet konkret: Der Unterricht kann stattfinden, doch sobald eine Krankheits- oder Schwangerschaftsvertretung gefunden werden muss, gibt es ein Problem. Woher die Engpässe rühren? Nach wie vor wird der Zugang zu den Pädagogischen Hochschulen vergleichsweise restriktiv gewährt. Außerdem hat unter den jungen Leuten das Interesse am Lehrerberuf, zumal am schlechter dotierten an der Grundschule, nachgelassen – es ist noch gar nicht so lange her, dass ein halber Seminaristenjahrgang nicht übernommen wurde und sich anderweitig orientieren musste. Der Schock wirkt offenbar nach.