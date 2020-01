Albstadt 28-Jähriger wird seit Freitag vermisst

Der Vermisste hatte sich am Freitag in Leinfelden-Echterdingen aufgehalten und war dort gegen 16 Uhr zuletzt im Bauweg mit seinem schwarzen Mercedes weggefahren. Entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten kehrte er an diesem Tag jedoch nicht nach Hause zurück, worauf Angehörige am Tag darauf Vermisstenanzeige erstatteten.