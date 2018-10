22 Erstklässler unterrichtet Klassenleiterin Mayer im kommenden Schuljahr in der Klasse 1d der Lutherschule Tailfingen. Diese ist eine von vier Klassen, die im neuen Schuljahr am Grundschulcampus in der Stadtmitte des zweitgrößten Albstädter Stadtteils gestartet sind. Foto: Götz