Albstadt 2016 war in Albstadt ein ziemlich "solides Haushaltsjahr"

Nicht annähernd so hoch wie erwartet waren dagegen die Einnahmen im Finanzhaushalt, also aus Grundstücksverkäufen oder an Investitionen geknüpften Zuwendungen: Die Zuschüsse aus Stuttgart flossen nicht, sei es, weil die fraglichen Projekte gestrichen oder vertagt wurden; statt 8,4 Millionen Euro kamen daher nur 3,9 Millionen in die Kasse. Auf der anderen fielen aber auch die Investitionen wesentlich geringer aus; statt äußerst ehrgeizigen 23,3 Millionen Euro wurden lediglich 15,2 Millionen ausgegeben – das Technische Rathaus litt unter Personalmangel; außerdem sind die Baufirmen schon seit geraumer Zeit mehr als ausgelastet, weil der niedrige Zins die Baukonjunktur anheizt.

Verrechnet man niedrigere Einnahmen mit noch niedrigeren Ausgaben, dann bleibt ein Plus von 3,6 Millionen Euro. Zusammen mit den erwähnten 12,6 Millionen Euro Zahlungsmittelüberschuss ergibt das eine Summe von 16,2 Millionen Euro – genug, um die angefallenen Investitionen mit Eigenmitteln zu finanzieren.

Die Verschuldung ist wieder leicht in die Höhe gegangen