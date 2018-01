Der Dehner Hilfsfonds für Menschen in Not hat die Tafel in Albstadt im Rahmen einer Weihnachtsaktion mit 2000 Euro unterstützt. Dehner-Regionsleiter Andreas Mende übergab den symbolischen Scheck mit Marktleiter Stephan Wälde an Elvira Di Valentino und Andreas Budisky von der Albstädter Tafel. Das Bild zeigt von links Andreas Mende, Elvira Di Valentino, Andreas Budisky und Stephan Wälde. Foto: Gatzka