An das Haus Nazareth in Sigmaringen hat die bhg Autohandelsgesellschaft Albstadt gespendet und 200 ambulant betreuten Kindern einen Wunsch erfüllt. Sie hatte mit Kunden und Mitarbeitern Weihnachtsgeschenke für sozial benachteiligte Kinder gesammelt und dazu Wunschbäume in den Autohäusern aufgestellt. Filialleiter Markus Gulde und Serviceleiter Christoph Bürkle übergaben die Geschenke persönlich an Harald Nehrenheim und André Poußet vom Haus Nazareth, die über 70 Familien in der ambulanten Hilfe betreuen. Organisiert wurde die Aktion von jungen Führungskräfte der bhg. "Zu unser innerbetrieblichen Ausbildung gehört es, ein Sozialprojekt zu definieren, zu planen und anschließend selbst umzusetzen", so Projektmitarbeiter Christoph Bürkle, Serviceleiter in der Filiale Albstadt.