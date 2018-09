Albstadt-Tailfingen. Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro ist am Montag gegen 17 Uhr entstanden, als ein Personen- und ein Lastwagen in der Straße Ob dem Kiesertal kollidierten. Ein 18-Jähriger war laut Polizei von einem Firmengelände nach rechts auf die Straße gefahren und gegen den entgegenkommenden Lastwagen geprallt.