Die Erstkommunion haben 17 Kinder in der katholischen Kirche St. Elisabeth in Tailfingen aus den Händen von Diakon Anton Bock empfangen. Erstmals am Tisch des Herrn waren Giovanni Aci, Carmen Bermejo Amenta, Alessia Brancato, Giulia Cilluffo, Carmen Gagliano, Alessia Lanzilloti, Nicole Monticciolo, Patryk Pawlik, Marielle Saroyan, Giuilia Tettei, Darius Schuster.Aus Truchtelfingen:David Dudzik, Emilia Dudzik, Mia Ivanic, Jaryck Meyer und Laura Nogic.