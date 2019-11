Albstadt 13-Jährige begrapscht: Mann kassiert Bewährung

Intimbereich berührt und geküsst

Demnach soll der Angeklagte, mit dem die damals 13-Jährige zu jener Zeit ein freundschaftliches Verhältnis pflegte, sie im Intimbereich berührt und geküsst haben. Die Geschädigte habe an diesem Abend beim Angeklagten übernachtet, sie wollten am Morgen gemeinsam Zeitungen austragen. Der Angeklagte kam in Boxershorts bekleidet in ihr Zimmer und legte seinen Arm um ihre Schulter. Sie wehrte diese Geste ab und wehrte sich mit Tritten und klaren Worten der Ablehnung, als der Mann ihre Unterbekleidung auszog und sie im Intimbereich küsste. Daraufhin ließ der Angeklagte von selbst von ihr ab.