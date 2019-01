Albstadt 1,2 Millionen für innovative Konzepte

Die Förderlinie "Lehr- und Lernlabore" unterstützt innovative Lehr- und Lernformate sowie forschungs- und projektbezogenes Lernen. Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen erhielt den Zuschlag für das Programm "Data Science Lab Transfer – Seamless Learning (DSL-TSL)". Dabei werden gemeinsam mit Unternehmen aus der Region Kompetenzen im Bereich Data Science aufgebaut und in diesem Zuge die Lehr- und Lerninhalte von Studiengängen angepasst sowie neue, passende Bildungsangebote entwickelt. Weiter soll es im Zuge der Förderlinie "Ankunft und Studienerfolg" darum gehen, die Integration von Geflüchteten als Herausforderung in der Region anzunehmen und ihnen die Möglichkeit eines Studiums anzubieten.

Bei der Idee, Integration durch Bildung zu fördern, kooperiert die Hochschule eng mit dem mehrfach ausgezeichneten Berliner Bildungs-Startup "Kiron Open Higher Education".

Bescheid zeigt, dass Hoschule innovativ ist

Clemens Möller freut sich dabei besonders darüber, dass die Gutachterkommission dem Projekt Modellcharakter attestiert. "Der positive Bescheid aus Stuttgart zeigt, dass wir als Hochschule im Bereich Lehre innovativ sind", sagt Rektorin Ingeborg Mühldorfer. Dies werde auch dadurch deutlich, dass das Wissenschaftsministerium die Hochschule im Jahr 2019 gemeinsam mit dem Stifterverband mit einem individuellen Beratungsangebot dabei unterstützt, neue digitale Formen für Lehre und Lernen zu etablieren, sagt Möller.

An der fakultätsübergreifenden und interdisziplinären Arbeitsgruppe für die Antragstellung waren Benjamin Hesse, Markus King, Steve Kovacs, Clemens Möller, Carola Pickhardt, Andreas Schmid und Lutz Sommer beteiligt.

Der Fonds "Erfolgreich Studieren in Baden- Württemberg" (FESt-BW) unterstützt die Hochschulen im Land, um mit innovativen Formaten der Heterogenität der Studierenden gerechter zu werden, den individuellen Studienerfolg zu fördern und die Neugier auf wissenschaftliches Denken zu unterstützen. Für Orientierungssemester, Tutoren- und Mentorenprogramme sowie innovative Lehr- und Lernformate nimmt das Land für 2019 und 2020 21,6 Millionen Euro in die Hand. In der ersten Tranche flossen über drei Jahre 36,2 Millionen Euro an die Hochschulen. "Die Arten, sich Wissenschaft zu nähern und wissenschaftlich zu lernen, sind so vielfältig wie die Menschen insgesamt", sagte Ministerin Theresia Bauer Ende 2015 zur Begründung über die Einrichtung des Fonds: "Frontalvorlesungen im Hörsaal und Referate in Seminaren als Standardformate in der Lehre wollen wir ergänzen durch innovative Lehrformen. Wir wollen Zusammenarbeit in Teams, interdisziplinäres Denken und Denken in komplexen Zusammenhängen fördern." Dazu reiche es nicht, das Standardwissen und den Kanon einer Disziplin zu erfassen.