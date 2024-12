Albleuchten in Bad Herernalb: Wenn es im Kurpark richtig magisch ist

Albleuchten in Bad Herernalb

1 Lichter-Wunderland im Bad Herrenalber Kurpark mit in rotes Licht getauchten Bäumen. Foto: Gegenheimer

Eröffnung des Stadtwerke-Albleuchtens: Der stolze Bürgermeister Klaus Hoffmann durchschneidet das rote Band.









„Entdecken Sie bei einem Rundgang durch den Kurpark Neues und Bekanntes unter den Lichtinstallationen des Stadtwerke-Albleuchtens und bringen Sie diese Bilder der Stadt gern hinaus in die Welt über die sozialen Medien. Der Selfie-Point-Schlitten eignet sich dafür besonders.“ Ein stolzer Bürgermeister Klaus Hoffmann durchschnitt am Sonntag, Glockenschlag 18 Uhr, das rote Eröffnungsband am Albleuchten-Eingangsportal gemeinsam mit Stadtwerke-Geschäftsführerin Karina Herrmann.