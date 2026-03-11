Albertville-Realschule in Winnenden: Chantal wird bei Amoktat getötet – 17 Jahre später hat ihr Vater eine Botschaft

Vor 17 Jahren starb Chantal Schill beim Winnender Amoklauf. Eine Trennung und viele Therapien später will ihr Vater, Uwe Chill, andere Eltern aufrütteln – mit einem emotionalen Appell.
Uwe Schill (62) scrollt durch die Fotografien auf seinem Handy. Er setzt seine Brille ab und vergrößert immer mal wieder eines der Bilder, indem er es mit seinem rechten Zeigefinger antippt. „Das war in Tripsdrill“, sagt er dann oder „Das ist beim Kanufahren“. Aber auch „Das ist ihr Grabstein“. Oder „Diese Freundin ist auch tot“. Mit diesem für Außenstehende vielleicht irritierenden bruchlosen Nebeneinander von Leben und Tod lebt er. Die schönen Erinnerungen und der Schmerz liegen nah beieinander.