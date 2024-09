Zum neuen Schuljahr durften Schulleiter Sven Kremer und Stellvertreterin Martina Wahl zwei neue Mitarbeiter am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ) in Hechingen willkommen heißen.

Wie die Albert-Schweizer-Schule in einer Pressemitteilung berichtet, ist Daniel Lehmann einer dieser neuen Kollegen. Er studiert parallel Sonderpädagogik und soll die Schüler im Bereich Alltagsbewältigung und Medientechnik unterstützen.

Armin Jetter ist gelernter Volkswirt und schon seit einigen Jahren im Schuldienst in verschiedenen Einrichtungen tätig und wird schwerpunktmäßig Mathematik unterrichten.

„Kochschüler“ bereiten Mittagessen für Mitschüler zu

Stefanie Stengels Stammschule ist die Gemeinschaftsschule in Geislingen. Sie wird mit Schülern dienstags und donnerstags das Schulmittagessen zubereiten. Mit dem Schulkonzept des selbst hergestellten Schulmittagessens können die „Kochschüler“ ihre Kompetenzen in verschiedensten hauswirtschaftlichen Bereichen erweitern und die Schüler der Schule bis zur 7. Klasse bekommen ein gesundes, ausgewogenes und frisches Mittagessen, wie es vom SBBZ weiter heißt.

Antje Richter wird in der Inklusion in der Grundschule Hechingen tätig sein, welche sie schon seit einem Jahr als abgeordnete Lehrkraft kennt. Theodora Trigoni übernimmt die Hauptstufe 1 und wird ebenso in der Inklusion tätig werden. Weiter unterstützen die Schule stundenweise die ehemalige Kolleginnen Angela Sadowski und Gisela Rasch-Brehm, die viele Jahre an der Albert-Schweitzer-Schule tätig waren.