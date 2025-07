Zahlreiche Schüler haben an der Albert-Schweitzer-Schule in Villingen ihre Abiturprüfungen abgelegt.

52 Schülerinnen und Schüler des Biotechnologischen, des Ernährungswissenschaftlichen und des Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums absolvierten in diesem Schuljahr erfolgreich die schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen an der Albert-Schweitzer-Schule.

„Im Folgenden werden nicht alle Namen der Abiturientinnen und Abiturienten veröffentlicht, da die Zustimmung zur Veröffentlichung teilweise nicht vorlag“, teilt die Schule mit.

Das Abitur am Biotechnologischen Gymnasium mit dem Profilfach Biotechnologie haben bestanden: Johanna Barth, Lena Braun, Bianca Cernau, Alexander Gäsert, Dorotea Koljaja, Sabrina Kuhlmann, Sarah Müller, Irmak Sertdemir und Pascal Villing.

Die Abiturienten des Ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums mit Profilfach Ernährung und Chemie sind: Saskia Amann, Anna Basters, Luana Fischer, Sammy-Jo Frank, Käthe Hindelang und Defne Tütüneken.

Am Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium mit dem Profil Soziales ist das Profilfach Pädagogik und Psychologie, hier haben das Abitur bestanden: Emelie Becherer, Tasnim Benhassen, Amaya de Vega Orive, Anna Frankenberger, Sontje Hauser, Janne Haverkamp, Alina Heck, Alexander Karl, Helena Kayakoparan, Lena Pusch, Merle Sagcob, Lena Sanne, Stella Schrempp-Körmendy, Lisa Schuhmann, Simona Stumpo, Erik Suttkus und Luisa Wenzler.

Am Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium mit dem Profil Gesundheit ist das Profilfach Gesundheit und Pflege, hier haben das Abitur bestanden: Charlotte Barth, Madeleine Bühler, Louisa Faßler, Lea Fischer, Leonie Hauger, Claudio Hepting, Angelina Jost, Leonie Kandlen, Emily Knöbel, Mariella Kunz, Julia Mäder, David Moch, Johanna Reiner und Lina Stenzel.

Traumnote 1,0

Es wurden in diesem Jahr auch viele herausragende Ergebnisse und Auszeichnungen erzielt. Lea Fischer erreichte am Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium im Profil Gesundheit die Traumnote 1,0 und war damit nicht nur Schulartenbeste, sondern erhielt auch den Preis des Oberbürgermeisters sowie den Abiturpreis der Heidehof-Stiftung. Zudem wurde sie für hervorragende Leistungen im Fach Deutsch mit dem Scheffelpreis sowie im Fach katholische Religion mit dem Preis des Erzbistums ausgezeichnet. Am Sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium im Profil Soziales erzielte Janne Haverkamp den Notendurchschnitt 1,1. Für seine sehr guten Leistungen erhielt er den Preis des Schulartenbesten und wurde ebenfalls mit dem Abiturpreis der Heidehof-Stiftung ausgezeichnet.

Die Preise

Den Preis des Schulartenbesten nahm Irmak Sertdemir am Biotechnologischen Gymnasium mit einem Durchschnitt von 1,2 entgegen. Am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium erzielte Käthe Hindelang mit einem Notendurchschnitt von 2,0 das beste Ergebnis ihrer Schulart, verbunden mit einem Lob. Für ausgezeichnete Leistungen im Fach Ernährung und Chemie erhielt sie außerdem den Kofrányi-Preis. Alexander Gäsert erreichte am Biotechnologischen Gymnasium einen Notendurchschnitt von 1,7 und erhielt dafür einen Preis. Für ausgezeichnete Leistungen in den Fächern Biotechnologie und Chemie wurde er außerdem mit dem Abiturpreis von Chemie.BW und dem GDCh-Abiturpreis ausgezeichnet.

Weitere Preise gingen am Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium im Profil Soziales an Emily Knöbel (Notendurchschnitt 1,4), Simona Stumpo (Notendurchschnitt 1,5), Erik Suttkus (Notendurchschnitt 1,5) und Alina Heck (Notendurschnitt 1,8). Am Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium im Profil Gesundheit erhielt Emily Knöbel mit einem Gesamtdurchschnitt von 1,4 einen Preis. Des Weiteren wurde Claudio Hepting für seinen Gesamtdurchschnitt von 1,6 mit einem Preis ausgezeichnet. Am Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium erhielt Lisa Schuhmann im Profil Soziales ein Lob für ihren Gesamtdurchschnitt von 1,9.

Weitere Lobe

Weitere Lobe gingen an Sontje Hauser (Gesamtdurchschnitt 2,0), Merle Sagcob (Gesamtdurchschnitt 2,1), Stella Schremp-Körmendy, Amaya de Vega Orive und Lena Sanne (jeweils Gesamtdurchschnitt 2,2). Am Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium im Profil Gesundheit erhielt Madeleine Bühler mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,2 ein Lob. Am Biotechnologischen Gymnasium erzielte Lena Braun mit einem Gesamtdurchschnitt von 2,1 ein Lob.

Darüber hinaus wurden alle Schülerinnen und Schüler mit einem e-fellows Stipendium ausgezeichnet, deren Abiturschnitt 1,6 oder besser war: Dieses erhielt Irmak Sertdemir am Biotechnologischen Gymnasium. Janne Haverkamp, Simona Stumpo und Erik Suttkus erzielten am Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium im Profil Soziales sowie Lea Fischer, Emily Knöbel und Claudio Hepting im Profil Gesundheit ein e-fellows-Stipendium.