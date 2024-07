Albert-Schweitzer-Schule in Villingen: Lob und Preise für tolle Leistungen

Zahlreiche Jugendliche haben ihre Ausbildung in verschiedenen Fachbereichen an der Albert-Schweitzer-Schule abgeschlossen. Im Rahmen eines abwechslungsreichen Festes bekamen sie ihre Abschlusszeugnisse und Auszeichnungen überreicht.

In diesem Schuljahr war es besonders erfreulich für die Absolventen der Ausbildungsbereiche Agrarwirtschaft, Hauswirtschaft, Pflege und Betreuung sowie Sozialpädagogik an der Villinger Albert-Schweitzer-Schule, dass ihre Abschlusszeugnisse nach einem abwechslungsreichen Schulfest vergeben werden konnten.

Im Rahmen dieses Festes wurden alle Schulartbesten ausgezeichnet. Neben der Auszeichnung der Schulartbesten und der Vergabe der Abschlusszeugnisse wurden auch zahlreiche weitere Preise und Lobe vergeben. Im Folgenden werden nicht alle Namen der Absolventen veröffentlicht, da die Zustimmung teils nicht vorlag.

Lesen Sie auch

Im Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf erhielt Leandro Wolf ein Lob. Nefise Gülçelik wurde für gute Leistungen in der Ausbildungsvorbereitung dual mit einem Lob ausgezeichnet. In der zweijährigen Berufsfachschule für Hauswirtschaft und Ernährung konnte sich Aleksandra Karpova über ein Lob freuen. Am einjährigen Berufskolleg für Gesundheit und Pflege I erhielten Anne Haas, Merle Hauser, Viktoria Hohenstein, Elea Overhage und Aylin Yüksel ein Lob. Der Preis für die Schulartbeste ging an Elena Josheska.

Einjähriges Berufskolleg für Gesundheit und Pflege II

Ein Lob erhielten Johannes Götz, Julia Lust, Ariane Schuler und Tanja Schwer am einjährigen Berufskolleg für Gesundheit und Pflege II. Marie Schmieder durfte sich über den Preis für die Schulartbeste freuen. Am einjährigen Berufskolleg für Sozialpädagogik ging ein Lob an Nikolas Galle, Leonie Haase, Sophie Köhler, Julia Kuenz, Emma Lange, Maya Merz, Annalena von Voigt und Michelle Winterer. Ein Preis ging an Emily Huhmann und Naemi Walender.

Nina Bächle, Janette Cattarius, Mediha Girgin, Anja Kleinert, Julia Neumaier, Sheetal Pahuja, Celina Petri, Cindy Reger David Schlageter, Lisamaria Stern, Janine Urban und Anna-Lena Weiler erhielten in der praxisintegrierten Erzieherausbildung ein Lob. Außerdem durften sich Stefanie Engesser, Melissa Rosenstiel und Alexander Skarupke über einen Preis freuen. Der Preis für die Schulartbeste wurde an Blanka Wolber vergeben. Zusätzlich wurde ihr der Preis des Oberbürgermeisters überreicht.

Gärtner- und Hauswirtschaftsausbildung

Fabian Dreher, Jana Kitiratschky, Imanuel Neher und Lukas Vollmuth durften sich über ein Lob in der Gärtnerausbildung freuen. Ein Preis ging an Christoph Gerecke sowie der Preis der Schulartbesten an Antonia Müller. Den Pflanzenkenntnispreis erhielt Stefanie Preis. Anna Hofmann erhielt für gute Leistungen in der Hauswirtschaftsausbildung ein Lob. Ebenso durfte sich Celina Havel in der Ausbildung zur Fachpraktikerin Hauswirtschaft über ein Lob freuen.

In der Landwirtschaftsausbildung erhielten Calvin Braun, Malte Lehmann, Laura Weber, Raul Wehinger sowie Lukas Whitted ein Lob. Joel Gutekunst, Friedrich Kranz, Marus Stern und Florian Troll nahmen einen Preis für hervorragende Leistungen entgegen. Über den Preis der Schulartbesten durfte sich Jasmin Schwer freuen.

Ausbildung zur Alltagsbetreuerin

Vanessa Schaaf nahm in der Ausbildung zur Alltagsbetreuerin den Preis für die Schulartbeste entgegen. Nach ihrer dreijährigen generalistischen Pflegeausbildung wurde ein Lob an Christine Tepljaschin für ihre guten Leistungen vergeben. Die Absolventen freuen sich nun über gute berufliche Perspektiven für ihren weiteren Lebensweg..