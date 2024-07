Albert Schweitzer-Schule in Villingen: 15 Mal bei Abiturprüfungen eine Eins vor dem Komma

Erstmalig waren in diesem Schuljahr die Abiturprüfungen an der Albert-Schweitzer-Schule inVillingen auf Basis der reformierten Oberstufe und den damit verbundenen neuen Bildungsplänen. Insgesamt 65 Schüler des Biotechnologischen, des Ernährungswissenschaftlichen und des Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums absolvierten erfolgreich die schriftlichen und mündlichen Prüfungen.

Veröffentlicht werden nur die Namen der Abiturienten, deren Zustimmung zur Veröffentlichun vorlag.

Biotechnologie Das Abitur am Biotechnologischen Gymnasium mit dem Profilfach Biotechnologie haben bestanden: Lara Shennel Benhadda, Lena Huwwa, Jonas Kampf, Hazna Kheder, Marvin Kopf, Dmitrij Makarov, Leonie Metzger, Johannes Möst, Sophia Rustler, Felix Schlau, Jasmin Schöb, Thore Siegenführ, Chiara Luna Steingreber, Arman Tulic, Laura Weber, und Amelie Wurdig.

Ernährung und Chemie Die Abiturienten des Ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums mit Profilfach Ernährung und Chemie sind: Antonio Colella, Fanni Ettwein, Tim Georg, Marie Greitmann, Ronja Großhardt, Alexandra Heinrich, Emma Stauch und Celine Stehle.

Pädagogik und Psychologie Am Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium mit dem Profilfach Pädagogik und Psychologie haben das Abitur bestanden: Mia Baraban, Lara Bösinger, Sylwia Cichy, Melinda Fürderer, Carolin Lea Geiger, Anja Heinzmann, Sindia Hespeler, Kim Höfer, Julia Kiefer, Afra Kuttler, Romea Laube, Prisca Leibach, Mara Lison, Felicitas Pollinger, Emelie Schamier von Glischinsky, Meike Schmidt, Annalena Wannack und Caroline Wehrle.

Gesundheit und Pflege Am Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium mit dem Profilfach Gesundheit und Pflege bestanden das Abitur: Luisa Arndt, Brian Klaus Brugger, Meryem Cevik, Saška Cukovic, Cornelius Engesser, Paul Freund, Sarah Hermann, Aya Ibrahim, Sophie Köhler, Giulien Timo Kucera, Lena Lissy, Nina Müller, Nicoleta Rosca, Melina Schenk, Sevde Meryem Tatar, Leni Trautwein, Sarah Villing und Laura Westphal.

Schulartenbeste Es wurden auch viele herausragende Ergebnisse und Auszeichnungen erzielt. Anja Heinzmann erreichte am Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium im Profil Soziales den Notendurchschnitt 1,3 und war damit nicht nur Schulartenbeste, sondern erhielt auch den Preis des Oberbürgermeisters. Am Sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium im Profil Gesundheit erzielte Melina Schenk den Notendurchschnitt 1,4. Zum einen erhielt sie den Preis der Schulartenbesten und wurde zum anderen für herausragende Leistungen in Chemie mit dem GDCh-Abiturpreis ausgezeichnet. Ebenso wurde der GDCh-Abiturpreis an Brian Klaus Brugger am Sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium mit Profil Gesundheit sowie an Mara Lison am Sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium mit Profil Soziales überreicht.

Den Preis der Schulartenbesten nahm Emma Stauch am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium mit einem Durchschnitt von 1,6 entgegen. Zudem wurde sie mit dem Kofrányi-Preis für herausragende Leistungen im Fach Ernährung und Chemie ausgezeichnet.

Am Biotechnologischen Gymnasium erzielte Sophia Rustler mit einem Notendurchschnitt von 1,7 das beste Ergebnis ihrer Schulart. Für ausgezeichnete Leistungen im Fach Biotechnologie erhielt sie außerdem den Abiturpreis von Chemie.BW.

Besondere Preise Den Preis der Heidehof-Stiftung für ihre hervorragenden Leistungen in den Profilfächern Pädagogik und Psychologie beziehungsweise Gesundheit und Pflege erhielten Caroline Wehrle am Sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium im Profil Soziales und Melina Schenk im Profil Gesundheit.

Des Weiteren wurde die Alfred-Maul-Gedächtnismedaille für besondere Leistungen im Fach Sport an Kim Höfer am Sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium mit Profil Soziales überreicht.

Der Scheffelpreis für herausragende Leistungen im Fach Deutsch ging an Alexandra Heinrich am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium. Für seine hervorragenden Leistungen im Fach Wirtschaft wurde Brian Klaus Brugger am Sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium im Profil Gesundheit ausgezeichnet.

Mit e-fellows Stipendium ausgezeichnet

Darüber hinaus wurden alle Schüler mit einem e-fellows Stipendium ausgezeichnet, deren Abiturschnitt 1,7 oder besser war: Dieses erhielt Sophia Rustler am Biotechnologischen Gymnasium. Darüber hinaus wurden Alexandra Heinrich und Emma Stauch am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium ausgezeichnet. Fabienne Binkowski, Lara Bösinger, Anja Heinzmann, Emelie Schamier von Glischinsky, Evelin Wasinger und Caroline Wehrle erzielten am Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium im Profil Soziales sowie Brian Klaus Brugger, Melina Schenk und Sevde Meryem Tatar im Profil Gesundheit ein e-fellows-Stipendium. Den DLG-Preis, der für herausragende Leistungen in den Bereichen Landwirtschaft und Ernährung verliehen wird, erhielten am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium Fanni Ettwein, Alexandra Heinrich und Emma Stauch.

Auch in diesem Jahr feierten die Abiturienten ihren Abschluss beim festlichen Abiballes gemeinsam mit ihren Familien, Freunden sowie Lehrkräften. In diesem Rahmen wurden auch die Zeugnisse, Belobigungen und Preise übergeben.