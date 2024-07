13 Schülerinnen und Schüler der Albert-Schweitzer-Schule wurden jüngst bei einer Entlassfeier mit der gesamten Schulgemeinschaft und den Eltern im Gemeinschaftsraum der Schule verabschiedet.

Neben den Grußworten von Rektor Sven Kremer gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Markus Best machte den Auftakt mit selbst gebastelten Fanfaren der Grundstufen. Nach Worten von der Klassenlehrerin Birgit Mai folgte ein Mundharmonika-Stück. Die Bildershow zeigte viele Momente der einzelnen Schüler während ihrer Schulzeit im SBBZ-Lernen und Berlin, wohin die Abschlussfahrt ging.

Lesen Sie auch

Schüler bedanken sich für eine gute Zeit

Danach folgte die Zeugnisausgabe mit individuellen Rätseln zum Erraten für die anderen Schüler, Preisen und Geschenken. Ein Tanz von Schülern der Mädchen-AG der Schulsozialarbeit begeisterte die Gäste sowie am Schluss ein Rap der Abschlussklasse.

Dazu bedankten sich auch die Entlass-Schüler bei den Lehrkräften und der Schulsozialarbeit für die gute Zeit an der Albert-Schweitzer-Schule.

Die Schüler werden im kommenden Schuljahr das BSZ in Hechingen und die ABA in Balingen besuchen. Der ein oder andere Schüler wird dabei sicher einen Hauptschulabschluss anstreben, welcher in den Berufsschulen angeboten wird.