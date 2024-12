1 Albert Mut hat sich für sein Comeback lange und intensiv vorbereitet. Foto: Heinz Wittmann

Lokalmatador steigt bei der Schwenninger Boxgala zwölf Jahre nach seinem eigentlichen Abschied wieder in den Ring. Albert Mut wird am Samstag auch als Trainer im Einsatz sein.









„They never come back.“ „Sie kehren nie zurück“, so lautet eine alte Boxerweisheit, die besagt, dass Kämpfer nach ihrem Karriereende nicht wieder in den Ring zurückkehren sollten.