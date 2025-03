Albabstieg der A8: Autobahn Richtung Stuttgart drei Tage gesperrt

1 Die A8 am Albabstieg wird am Wochenende in Richtung Stuttgart gesperrt. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Am Albabstieg der Autobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe läuft zwischen dem 21. März (22.00 Uhr) und dem 24. März (5.00 Uhr) gar nichts. Grund sind nach Auskunft der Autobahn GmbH umfangreiche Erhaltungsmaßnahmen an Straße und Brücken zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen. In dieser Zeit seien die Anschlussstellen Merklingen und Hohenstadt in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe gesperrt. Die A8 in Fahrtrichtung München sei nicht betroffen.