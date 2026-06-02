Startschuss für die „Alb Challenge“: Die Skizunft Bad Herrenalb feiert ihr 100-jähriges Bestehen mit einem großen Festwochenende und einem besonderen Jubiläumslauf. Was gibt’s alles?

Die Skizunft Bad Herrenalb wird 100 Jahre alt und beschenkt sich und die Region zu diesem n Jubiläum mit einer sportlichen Premiere. Ab sofort ist das Anmeldeportal für die erste „Alb Challenge 2026“ geöffnet. Am Jubiläumssamstag, 20. Juni, verwandelt sich die zentrale Schweizer Wiese in einen actionreichen, aber für jedermann machbaren Hindernisparcours (Start ab 14 Uhr/Ziel am Festzelt).

Etwas Besonderes Mit dem traditionellen Berglauf auf die Hahnenfalzhütte hat die Skizunft zwar schon eine erfolgreiche jährliche Laufveranstaltung im Programm, doch zum runden Geburtstag durfte es etwas Besonderes sein. „Wir wollten eine sportliche Veranstaltung organisieren, die wir so als Verein noch nicht hatten“, erklärt Hannah Streeb vom zwölfköpfigen Organisationsteam der Skizunft, das seit Monaten an den Plänen für das große Festwochenende tüftelt. Ziel sei es, neben den klassischen Läuferinnen und Läufern vor allem auch Vereine, Freizeitgruppen und Firmen aus Bad Herrenalb und der Umgebung an den Start zu bekommen.

Verein des Breitensports Der Name „Alb Challenge“ ist dabei ganz bewusst gewählt und spiegelt das moderne Selbstverständnis des Traditionsvereins im Jahr 2026 wider. „Die Skizunft hat sich als Verein in den letzten 100 Jahren immer wieder gewandelt“, betont Streeb. Vom reinen Wintersportverein habe man sich längst zu einem Verein des Breitensports entwickelt, der das ganze Jahr über ein großes Angebot bietet. „Wir sind immer offen für Veränderungen und freuen uns auch in den nächsten Jahren als Verein zu wachsen.“

Zwölf Hindernisse Das sportliche Geschehen wird sich ausschließlich auf der Schweizer Wiese und damit in direkter Nähe zum großen Festzelt abspielen. Eine große Runde entspricht einer Länge von 1,6 Kilometern. Die insgesamt zwölf Hindernisse wurden dabei geschickt in die natürlichen Gegebenheiten vor Ort integriert: So müssen die Teilnehmer unter anderem den örtlichen Pump Track bezwingen, die Hügel zur Ettlinger Straße meistern und auch das Flüsschen Alb durchqueren.

Banner weisen auf die Festveranstaltung hin. Foto: Sabine Zoller

Die Hindernisse fordern eine ausgewogene Mischung aus Koordination, Kraft und Balance. Das absolute „Meisterstück“ des Parcours steht für Hannah Streeb bereits fest: „Das Highlight ist definitiv die Wasserrutsche, die schon bei unserem Probelauf für sehr viel Spaß gesorgt hat.“ Wasserscheu sollten die Athleten ohnehin nicht sein. „Nass wird man außerdem bei einer Durchquerung der Alb, was bei sommerlichen Temperaturen auch für eine Abkühlung sorgt“, schmunzelt die Mitorganisatorin.

Thema Sicherheit ist wichtig

Großen Wert legt das Team auf das Thema Sicherheit. Trotz des Nervenkitzels wurde das Verletzungsrisiko bewusst minimiert. Es gibt keine gefährlichen Höhenhindernisse oder massiven Kraftakte. „Wir haben die Hindernisse bewusst so gestaltet, dass sie für jeden machbar sind“, beruhigt Streeb. Man wolle damit eine möglichst vielfältige Gruppe ansprechen vom sportlichen Teenager ab 16 Jahren bis hin zu den „alten Hasen“.

Vier Runden Gestartet werden kann als Einzelkämpfer, im Zweier- oder im Vierer-Team. Insgesamt gilt es immer vier Runden zu absolvieren, aufgeteilt in zwei Lauf- und zwei Hindernisrunden. Damit soll der Andrang an den Stationen entzerrt werden. Zudem gibt es eine charmante Option für Gruppen: Im Vierer-Team können auch Personen mitmachen, die eine reine Laufrunde absolvieren und die Hindernisse lieber auslassen möchten.

Gaudi und Spaß

Obwohl auch ambitionierte Sportler voll auf ihre Kosten kommen, steht der Leistungsgedanke nicht an erster Stelle. „Im Vordergrund steht definitiv die Gaudi und der Spaß an der Bewegung“, unterstreicht Hannah Streeb, die erklärt: „Für das beste Kostüm wird es einen eigenen Preis geben.“

Unterstützung Unterstützt wird das Event zudem von vielen örtlichen Vereinen, die während des Festwochenendes im Zelt mithelfen. Den Aufbau der Hindernisse stemmt die Skizunft komplett aus eigenen Reihen und sorgt im Nachgang auch dafür, dass die Schweizer Wiese wieder tipptopp aufgeräumt hinterlassen wird. Für die Zuschauer gibt es beste Plätze zum Anfeuern direkt am Festzelt sowie auf der inneren Wiesenfläche im unteren Teil der Schweizer Wiese.

Party Nach dem Schlamm- und Wasserspaß geht es für die Athleten ab 18 Uhr zur Neue Welle- Party mit „DJ TheJan“ nahtlos zum gemütlichen und feierlichen Teil über. Dank einer Kooperation mit dem Tennisclub stehen Umkleiden und Duschen in direkter Nähe bereit, so dass „dort nach dem Lauf geduscht werden kann,“ so Streeb.

Anmeldeportal geöffnet

Ob die „Alb Challenge“ nun zu einer dauerhaften Tradition wird, lässt das Organisationsteam noch offen. Geplant sei sie als einmaliges Jubiläumsgeschenk, aber: „Wir möchten nicht ausschließen, dass sie so oder in ähnlicher Art und Weise wiederholt wird. Das kommt ganz auf die Beteiligung und das Feedback an.“ Das Anmeldeportal ist ab sofort geöffnet.

Anmeldung und Infos: www.skizunft-badherrenalb.de