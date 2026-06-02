Startschuss für die „Alb Challenge“: Die Skizunft Bad Herrenalb feiert ihr 100-jähriges Bestehen mit einem großen Festwochenende und einem besonderen Jubiläumslauf. Was gibt’s alles?
Die Skizunft Bad Herrenalb wird 100 Jahre alt und beschenkt sich und die Region zu diesem n Jubiläum mit einer sportlichen Premiere. Ab sofort ist das Anmeldeportal für die erste „Alb Challenge 2026“ geöffnet. Am Jubiläumssamstag, 20. Juni, verwandelt sich die zentrale Schweizer Wiese in einen actionreichen, aber für jedermann machbaren Hindernisparcours (Start ab 14 Uhr/Ziel am Festzelt).