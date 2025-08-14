Alaska-Gipfel: Trump: Europäer könnten bei zweitem Putin-Treffen dabeisein

Donald Trump setzt große Hoffnungen in ein zweites Treffen mit Wladimir Putin. Neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj könnten daran auch europäische Verbündete teilnehmen, sagt er nun.

Washington - US-Präsident Donald Trump bringt eine Teilnahme europäischer Staats- und Regierungschefs an einem potenziellen zweiten Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin ins Gespräch. Trump betont seit Tagen, dass er den Gipfel mit Putin am Freitag in Alaska vor allem als Vorstufe zu einer zweiten Begegnung betrachte, an der auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilnehmen solle. Jetzt sagte Trump bei einem Auftritt im Weißen Haus: "Vielleicht holen wir auch einige europäische Führungspersonen dazu. Vielleicht auch nicht."

Im Mittelpunkt des Treffens mit Putin wird der seit Februar 2022 laufende russische Angriffskrieg in der Ukraine stehen. Trump hatte im Wahlkampf behauptet, er werde den Krieg schnell beenden. Er denke, Putin und Selenskyj würden Frieden schließen, sagte er nun.

Trump wich der Frage aus, ob er Putin in Verhandlungen den Zugang zu für die Elektronikbranche wichtigen seltenen Erden anbieten könnte. Auf die Frage, ob er einer Reduzierung von Nato-Truppen in Europa zustimmen würde, um Russland entgegenzukommen, sagte Trump, ein solcher Vorschlag sei ihm bisher nicht vorgelegt worden. "Und ich werde darüber für später nachdenken."