2 Die Gymnasiasten hatten sich beim Probealarm am Sammelplatz im Seilerwegle versammelt. Foto: Wegner

Schramberg - Nachdem es am Sonntag noch einen Fehlalarm bei der Brand- und Amokmeldeanlage des Gymnasiums Schramberg in der Talstadt gegeben hatte, hatte jetzt die Schulleitung gezielt den Alarm ausgelöst: Als jährlichen Test, um den Ablauf im Brandfall zu proben.

Lehrer melden Vollzähligkeit

Schüler und Lehrer hatten sich dazu im Klassenverband aus dem Gebäude begeben und sich am Sammelplatz im benachbarten Seilerwegle aufgestellt. Dort überprüfte dann der stellvertretende Schulleiter Matthias Dobler, ob auch alle Schüler „gerettet“ wurden: Jeder betreffende Lehrer meldete ihm die Vollzähligkeit seiner jeweiligen Klasse oder Kurses. Dies ist im Ernstfall wichtig, da die Feuerwehr so erfahren kann, wo sie mit ihren Atemschutzträgern nach möglicherweise noch fehlenden Personen suchen muss, um diese aus dem Gebäude retten zu können.

Evakuierung gut abgelaufen

Die Evakuierung des Gebäudes und der gemeinsame Weg zum Sammelplatz seien gut und reibungslos abgelaufen, sagen unisono Matthias Dobler, und auch Patrick Wöhrle von der Feuerwehrabteilung Schramberg, der zusammen mit Andreas Krause von der Stadt den Ablauf begutachtete. Dies sei am Gymnasium auch immer gut vorbereitet, weiß Wöhrle aus Erfahrung. In diesem Jahr allerdings hatte die Schulleitung den Schülern die Übung angekündigt, da es wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr keine gegeben hatte und die Schule nicht gewollt habe, dass „die Schüler in Panik“ verfallen, so Dobler.