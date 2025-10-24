Alarmstufe im Schwarzwald-Baar-Kreis: Ein Sechstel des Landkreises ohne Apotheke

Apotheken sterben leise, auch im Schwarzwald-Baar-Kreis. Drei Orte – und damit etwa ein Sechstel der Städte und Gemeinden in der Region – sind schon ohne Versorgung.

Internet-Apotheken boomen. Aber auch andauernde Lieferengpässe, steigende Kosten und der Fachkräftemangel machen der Branche zu schaffen. Die Zahl der stationären Apotheken in Deutschland hat zu Jahresbeginn ein Rekordtief erreicht – noch nie seit 1978 habe es, berichtet die Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände, kurz Abda, so wenige Apotheken gegeben.

ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening betont: „Jede geschlossene Apotheke ist ein Mahnmal für eine gefährdete Versorgung für tausende Patientinnen und Patienten“. Doch wie ist es um die Apothekendichte im Schwarzwald-Baar-Kreis bestellt?

Betrachtet man die Landkarte, gibt es schon graue Flecken in der Region. Trist und grau – so eingefärbt sind in der betreffenden Landkarte des Statistischen Landesamtes jene Orte, die über keine Apotheke mehr verfügen. Das Apothekensterben macht auch vor dem Schwarzwald-Baar-Kreis nicht Halt. Besonders bemerkbar dürfte sich das in der nahenden Grippe-Saison machen. Auch in drei Orten der Region und damit einem Fünftel der 20 Kreisgemeinden gibt es mittlerweile gar keine Apotheke mehr.

Ein Stück Versorgung fehlt

„Alarmstufe Rot“ – so deutlich machen die Apotheker seit Jahren auf ihre dringliche Lage aufmerksam, traten sogar in den Streik. Doch gebessert hat sich die Situation für viele kaum. Immer mehr Patienten entfallen auf immer weniger Apotheken – im Regierungsbezirk Freiburg kommen auf jede Apotheke 5157 Einwohner. Damit ist die Lage besser als im Landesschnitt mit 5253 Einwohner je Apotheke.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis hingegen ist die Lage schlechter: 37 Apotheken gibt es hier insgesamt – angesichts der mit Stichtag zum 31. Dezember 2024 insgesamt 214 065 Kreisbewohner versorgt hier also eine Apotheke im Durchschnitt 5785 Einwohner. Im Nachbarlandkreis Tuttlingen sind es laut Statistischem Bundesamt sogar 5808 Einwohner, wohingegen die Lage in Rottweil mit 4675 Einwohnern je Apotheke überdurchschnittlich gut sein soll.

Doch: Immer wieder stehen auch hier Kunden vor dauerhaft verschlossenen Türen, fehlt ein Stück ambulante Gesundheitsversorgung. Dauchingen etwa verfügt über keine Apotheke mehr, das benachbarte Deißlingen immerhin über eine.

So sieht es im Landkreis aus

Ein Blick in die Statistik offenbart, wo es klemmt und wie viele Apotheken welcher Ort hat:

Bad Dürrheim: 2 Apotheken

Blumberg: 1 Apotheke

Bräunlingen: 1 Apotheke

Brigachtal: 1 Apotheke

Dauchingen: keine Apotheke

Donaueschingen: 3 Apotheken

Furtwangen: 2 Apotheken

Gütenbach: keine Apotheke

Hüfingen: 1 Apotheke

Königsfeld: 1 Apotheke

Mönchweiler: 1 Apotheke

Niedereschach: 1 Apotheke

Schönwald: keine Apotheke

Schonach: 1 Apotheke

St. Georgen: 2 Apotheken

Triberg: 1 Apotheke

Tuningen: 1 Apotheke

Unterkirnach: 1 Apotheke

Villingen-Schwenningen: 16 Apotheken

Vöhrenbach: 1 Apotheke

Immer mehr Einwohner pro Apotheke

In vielen dieser Orte gab es vor einigen Jahren jeweils noch mehr Apotheken. Setzt sich diese Entwicklung fort, führt das automatisch dazu, dass immer weniger Apotheken immer mehr Einwohner versorgen müssen. Schon jetzt entfallen auf jede der 16 Apotheken in Villingen-Schwenningen beispielsweise 5625 der insgesamt rund 90 000 Einwohner des Oberzentrums.

In Niedereschach entfallen auf die einzige Apotheke rechnerisch sogar über 6000 Einwohner, ähnlich sieht es in Königsfeld und in Bräunlingen aus. In Hüfingen, das mehr als 8500 Bürger zählt, hat eine einzelne Apotheke demnach besonders viel zu tun. Spitzenreiter in dieser kreisweiten Statistik ist Blumberg – mehr als 10 000 Einwohnern steht hier eine Apotheke zur Verfügung.

CDA in Sorge

Gottfried Schmidt, der als Kreisvorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA im Schwarzwald-Baar-Kreis, betrachtet als Senior die Entwicklung mit großer Sorge. „Über 40 Prozent unserer Bevölkerung hat mindestens eine chronische Erkrankung – eine Person davon bin ich“, erläutert er seine Sorge „um den angespannten Zustand der Apotheken“ im Gespräch mit unserer Redaktion. Ende 2024 blickte man noch auf 17 041 Apotheken in ganz Deutschland, im Mai 2025 waren es nur noch 16 803.

„Eine Zahl, die alle Bürger wachrütteln sollte“, findet Schmidt, wissend um Fachkräftemangel, Lieferschwierigkeiten und eine hier und da ausufernde Bürokratie. „Am meisten Sorgen bereitet mir aber das Kaufverhalten vieler Bürger. Wie viel Apotheken müssen noch schließen, bis wir begriffen haben, dass wir, die Patienten die großen Verlierer beim Thema ’Apotheken-Sterben’ sind?“