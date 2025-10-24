Alarmstufe im Schwarzwald-Baar-Kreis: Ein Sechstel des Landkreises ohne Apotheke

Apotheken sterben leise, auch im Schwarzwald-Baar-Kreis. Drei Orte – und damit etwa ein Sechstel der Städte und Gemeinden in der Region – sind schon ohne Versorgung.
Internet-Apotheken boomen. Aber auch andauernde Lieferengpässe, steigende Kosten und der Fachkräftemangel machen der Branche zu schaffen. Die Zahl der stationären Apotheken in Deutschland hat zu Jahresbeginn ein Rekordtief erreicht – noch nie seit 1978 habe es, berichtet die Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände, kurz Abda, so wenige Apotheken gegeben.