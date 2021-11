1 3G war gestern: Abd Mittwoch gilt auch im Zollernalbkreis die verschärfte Regel "2G plus". Foto: Bihlmayer

Mit einer Inzidenz von über 554,1 ist der Zollernalbkreis ab Mittwoch in die Alarmstufe 2 eingetreten.















Zollernalbkreis - Baden-Württemberg hat die Alarmstufe 2 erreicht. Mit einer Corona-Inzidenz von 554,1 am Dienstag gelten auch im Zollernalbkreis verschärfte Corona-Schutzbestimmungen, unter anderem Ausgangsbeschränkungen für nicht immunisierte Menschen.

In Alarmstufe 2 gilt die Regel "2G plus" unter anderem bei Veranstaltungen, auf Weihnachtsmärkten, bei Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen und in Diskotheken. Das heißt, der Zugang ist nur für Geimpfte oder Genesene gestattet, die zusätzlich einen negativen Antigen- oder PCR-Test vorweisen können. Außerdem gelten zusätzlich in Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 500 Ausgangsbeschränkungen für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene von 21 bis 5 Uhr.

Veranstaltungen und Weihnachtsmärkte werden auf 50 Prozent der Kapazität begrenzt – das ist beispielsweise für den Balinger Christkindlesmarkt und den geplanten Frommerner Weihnachtsmarkt von Bedeutung.