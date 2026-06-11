Alarmknopf gedrückt: Falscher Alarm an Lahrer Schule sorgt für Großeinsatz der Polizei

1 Nach der Alarmmeldung eilten zahlreiche Streifenwagen zu der Schule. Foto: Weber An der Verbundschule wurde am Donnerstag kurz nach 9.30 Uhr ein Alarm ausgelöst, woraufhin zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes anrückten.







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Doch es lag kein Unglück oder Attentat vor – ein offensichtlich mutwillig gedrückter Alarmmelder soll Auslöser des großen Polizeieinsatzes gewesen sein. Verantwortlich dafür soll laut Zeugenaussagen ein strafunmündiges Mädchen sein. Gegen 10 Uhr wurde sie als diejenige identifiziert, die den Alarmmelder gedrückt haben soll. Sie befindet sich in polizeilicher Obhut, heißt es.