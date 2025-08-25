Alarmierung in Simmozheim: Die Sirene auf dem Rathausdach funktioniert – und nicht nur das

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gab es eine Debatte, ob Sirenen noch funktionieren. Für Simmozheim ist das der Fall. Zudem trifft die Gemeinde für den Notfall weitere Vorkehrungen.

In der Gemeinde Simmozheim gibt es auf dem Rathausdach eine Sirene. Sie funktioniere, berichtet Bürgermeister Stefan Feigl im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie ist schon älter und wird manuell mittels Knöpfen bedient. Sie wurde immer wieder gewartet. Dazu gibt es eine Anleitung, welcher Knopf für welche Art von Alarmierung gedrückt werden muss. Gechingen hingegen bekam jetzt eine moderne Sirene auf dem Rathausdach.

Ersatz derzeit kein Thema Feigl weiß um die Förderprogramme rund um die Erneuerung von Sirenen. Nach seinen Worten soll die Sirene aber vorerst auf dem Rathausdach in Simmozheim bleiben. „Ob wir später umstellen, „müssen wir sehen“, so Feigl. Derzeit sei es jedenfalls kein Thema.

Zusätzliche Warnmöglichkeiten

Neben der Sirene setzt der Bürgermeister darauf, dass die Bevölkerung in Krisenfällen über die Medien informiert wird, etwa über Warnapps. So gibt es NINA, die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes. Über NINA erhalten die Menschen Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes für unterschiedliche Gefahrenlagen, wie zum Beispiel Gefahrstoffausbreitung oder einen Großbrand, heißt es über die App auf der Homepage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes und Hochwasserinformationen der zuständigen Stellen der Bundesländer sind ebenfalls in die Warnapp integriert. Seit Juli erhalten Nutzer der App Warnmeldungen der Polizei, wie zum Beispiel das Androhen von Gewalttaten wie Bombendrohungen oder die Warnung vor gefährlichen Straftätern, nach denen öffentlich gefahndet wird.

Außerdem werde die Bevölkerung über das Radio und das Fernsehen gewarnt, so Feigl. Und dann gebe es auch noch das Megafon, mit dem die Feuerwehr im Fall der Fälle durch die Straßen fahre und die Bevölkerung auf Gefahren aufmerksam mache. Das sei in 20 Minuten erledigt, glaubt Feigl angesichts der Größe von Simmozheim.

Krisenstab im Rathaus

Darüber hinaus hat die Gemeinde eine Meldeliste über alle wichtigen Personen im Ort, die im Krisenfall im Rathaus zusammenkommen, berichtet Feigl. Dort beraten sie, was im Katastrophenfall zu tun ist.

Zum Feuerwehrhaus ließ die Gemeinde eigens eine Glasfaserleitung legen, berichtete der Bürgermeister. Damit soll die Verbindung zum Landratsamt auch dann aufrechterhalten werden, wenn Strom und Telefon nicht mehr funktionieren. Die Arbeiten dazu sind aber noch nicht abgeschlossen.

Treibstofftank in Geißberghalle

Zudem hat Simmozheim ein fahrbares Notstromaggregat, um wichtige Einrichtungen bei einem Stromausfall mit Elektrizität zu versorgen, berichtet Feigl. Für das Rathaus, die Wasserversorgung und die Geißberghalle wurde es bereits getestet. Für die Kläranlage soll das noch passieren. In der Geißberghalle ist auch ein großer Tank mit Kraftstoff, um das Notstromaggregat damit zu versorgen. Denn im Katastrophenfall wäre an Tankstellen wohl kein Sprit zu bekommen.