Alarmierung in Simmozheim: Die Sirene auf dem Rathausdach funktioniert – und nicht nur das

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal gab es eine Debatte, ob Sirenen noch funktionieren. Für Simmozheim ist das der Fall. Zudem trifft die Gemeinde für den Notfall weitere Vorkehrungen.
In der Gemeinde Simmozheim gibt es auf dem Rathausdach eine Sirene. Sie funktioniere, berichtet Bürgermeister Stefan Feigl im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie ist schon älter und wird manuell mittels Knöpfen bedient. Sie wurde immer wieder gewartet. Dazu gibt es eine Anleitung, welcher Knopf für welche Art von Alarmierung gedrückt werden muss. Gechingen hingegen bekam jetzt eine moderne Sirene auf dem Rathausdach.