Alarmierende Zahlen Rettungsdienst kommt oft zu spät

Für Patienten sind die Zahlen alarmierend. Wer in Baden-Württemberg einen Notarzt oder Rettungswagen braucht, muss damit rechnen, dass die Retter in viel zu vielen Fällen zu lange brauchen, bis sie da sind. Das liegt daran, dass diverse Regionen nach wie vor mit Rettungsmitteln unterversorgt sind. In 95 Prozent der Einsätze müssen die Einsatzkräfte binnen höchstens 15 Minuten vor Ort sein. So schreibt es das Gesetz vor. Geschafft haben sie das auch im vergangenen Jahr viel zu selten.

Besonders düster ist die Lage bei den Notarzteinsätzen. In keinem einzigen der 34 Rettungsdienstbereiche im Land ist die gesetzliche Vorgabe im vergangenen Jahr eingehalten worden. Das war auch schon 2017 so. Noch am besten unterwegs waren die Notärzte im Bereich Göppingen, wo sie mit 94,7 Prozent nur knapp an der Vorgabe vorbeigeschrammt sind. Darunter liegen die Landkreise Rottweil (93,7 Prozent), Schwarzwald-Baar (92,3), gefolgt vom Zollernalbkreis (90,7) und den Kreisen Freudenstadt (90,4) und Calw mit 90,3 Prozent.

Massiver Umbau und Aufstockung notwendig