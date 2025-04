Nächtlicher Einbruch in Hallenkartbahn in Sulz

1 Ein Unbekannter ist in die Hallenkartbahn in Sulz eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein Einbrecher hat vergangene Woche die Hallenkartbahn in Sulz heimgesucht. Der Täter konnte unerkannt entkommen, jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.









In der Nacht auf Donnerstag hat sich ein Unbekannter Zutritt in die Halle der Kartbahn in der Sulzer Bahnhofstraße verschafft.