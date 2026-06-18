Alarm in Zimmern: Feuerwehr wegen Rauchentwicklung in Keller im Einsatz

Die Feuerwehr Zimmern rückte am Donnerstagmittag zu einem gemeldeten Kellerbrand aus. Auch die Drehleiter Rottweil fuhr zum Einsatzort.
Alarm in der nachmittäglichen Hitze am Donnerstag: Im Lachengrund in Zimmern wurde ein Kellerbrand gemeldet.Vor Ort rückte ein Trupp Atemschutzträger im Innenangriff vor. Wie Kreisfeuerwehrsprecher Sven Haberer vor Ort informiert, wurde eine Verrauchung, jedoch kein offenes Feuer festgestellt.Die Heizung, bei der ein Defekt als Ursache vermutet wird, wurde außer Betrieb genommen. Die Feuerwehr leitete Belüftungsmaßnahmen ein.