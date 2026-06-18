Alarm in Zimmern: Feuerwehr wegen Rauchentwicklung in Keller im Einsatz

Alarm in der nachmittäglichen Hitze am Donnerstag: Im Lachengrund in Zimmern wurde ein Kellerbrand gemeldet.Vor Ort rückte ein Trupp Atemschutzträger im Innenangriff vor. Wie Kreisfeuerwehrsprecher Sven Haberer vor Ort informiert, wurde eine Verrauchung, jedoch kein offenes Feuer festgestellt.Die Heizung, bei der ein Defekt als Ursache vermutet wird, wurde außer Betrieb genommen. Die Feuerwehr leitete Belüftungsmaßnahmen ein.

DRK checkt Bewohner durch Die zwei betroffenen Bewohner des Hauses hatten sich rechtzeitig ins Freie begeben. Bei einem Check durch das DRK, das mit zwei Rettungswagen und dem organisatorischen Leiter Thomas Reindl vor Ort war, waren glücklicherweise keine Auffälligkeiten festzustellen. Die Feuerwehr konnte das Gebäude schließlich wieder freigeben. Feuerwehr im Vollalarm Die Feuerwehr Zimmern war im Vollalarm mit allen Abteilungen im Einsatz, die Einsatzleitung hatte Benjamin Grieshaber. Insgesamt waren elf Fahrzeuge und 48 Einsatzkräfte vor Ort. Unterstützung kam von der Feuerwehr Rottweil mit der Drehleiter und der Führungsgruppe sowie dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Frank Müller.