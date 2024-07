3 Ein ausgelöster Rauchwarnmelder hat zu einem Einsatz in Villingen geführt. Foto: Marc Eich

Zu einem Einsatz aufgrund eines ausgelösten Rauchwarnmelders kam es am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr. Dieser hatte in einem Villinger Hochhaus Alarm geschlagen.









Link kopiert



Dass beim Kochen etwas schief geht, kann bei den besten Köchen vorkommen – dass dann aber gleich die Feuerwehr vor der Tür steht, dürfte eher Seltenheitswert haben. So passiert ist es aber am Sonntagnachmittag in Villingen.